Peskov: Rusya sınırlarının savunulması için hiçbir seçenek ihtimal dışı bırakılamaz

Karadeniz'de İngiliz HMS Defender gemisinin neden olduğu vaka hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya sınırlarının savunulması için hiçbir seçeneğin ihtimal dışı bırakılamayacağını vurguladı.

Günlük basın toplantısında açıklama yapan Peskov, "İngiliz muhrip gemisinin bir provokasyon yaptığını düşünüyoruz. Bunun bilinçli bir provokasyon, bilinçli olarak hazırlanmış bir provokasyon olmasından üzüntü duyuyoruz. İngiliz gemisinin bu eylemlerinden elbette endişe duyuyoruz. Bu tür eylemler, kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı" dedi.

Bu tür kabul edilemez eylemlerin tekrarı halinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası hukuka uygun olarak son derece sert bir tutum sergileyeceğini belirten Peskov, "Eğer bu eylemler çok ileri giderse, Rusya'nın sınırlarının yasal olarak savunulması bakımından hiçbir seçenek ihtimal dışı bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Karadeniz'deki vakanın ardından İngiltere'yi partner yerine rakip veya düşman olarak görme ihtimalinin sorulması karşısında Peskov, "Bu tür kavramsal çıkarımlar yapılmamalı. Böyle bir olay yaşandığı, bunun önceden hazırlanmış olduğu için gerçekten üzgünüz ancak bu olaydan birtakım eğilimler geliştirilmesini istemiyoruz. Bu tür provokatif eylemlerin sistemsel hale gelebileceğini düşünmek bile istemiyoruz" yanıtını verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender gemisine Karadeniz'de Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.