ABD’nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova’ya döndü: İstikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler için çalışacağım

ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, bugün Moskova’ya geri döndüğünü ve iki ülke arasında istikrarlı ve öngörülebilen ilişkiler için çalışacağını belirtti.

ABD’nin Rusya Büyükelçiliği Sözcüsü Jason P. Rebholz’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sullivan’ın şu sözlerine yer verildi:

“Bugün Moskova'ya geri döndüm. ABD Büyükelçiliği ekibi ile ABD dış politika önceliklerinde ilerleme sağlamak için ve Rusya ile de ülkelerimiz arasında istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişkilere ulaşmak için çalışmaya hazırım.”

Посол Салливан: «Сегодня я прибыл в Москву. Готов работать вместе с командой @USEmbRu для достижения прогресса по приоритетным внешнеполитическим вопросам США, а также с #Россией для достижения нашей цели, – стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами». pic.twitter.com/gTTRHsULcR — Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 24, 2021

​Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov da üç gün önce ABD’ye dönmüştü.

16 Haziran'da Cenevre'de ilk kez yüz yüze zirve gerçekleştiren Putin ve Biden, iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.