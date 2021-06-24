Rus Dışişleri’nden İngiliz Büyükelçi’ye Karadeniz’deki hadiseyle ilgili protesto notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Büyükelçiye, Rusya sınırının ihlali ve İngiliz savaş gemisinin Rusya karasularındaki kışkırtıcı ve tehlikeli eylemleri ile ilgili olarak kararlı protesto notası verildi. Rusya bu eylemleri 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesinin kaba bir ihlali olarak görüyor” ifadesine yer verildi.

Dün Kırım açıklarında meydana gelen olayı “provokasyon” olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür olayların tekrarı halinde, sonuçlarından tamamen İngiliz tarafının sorumlu olacağını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender gemisine Karadeniz'de Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.