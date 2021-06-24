Putin, Paşinyan'ı seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in parlamento seçimlerini kazanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, Nikol Paşinyan'ı liderliğini yaptığı ‘Sivil Sözleşme’ partisinin erken parlamento seçimlerindeki zaferinden dolayı kutlayarak, Ermenistan'ın yeni hükümetini kurma sürecinde başarılar diledi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, müttefiklik ilişkilerinin çok yönlü güçlendirilmesine yönelik karşılıklı eğilime vurgu yapıldığı kaydedildi.
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