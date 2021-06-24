Lavrov'dan Almanya ve Fransa'nın sunduğu Rusya-AB zirvesi önerisiyle ilgili açıklama

Moskova'da Guatemala Dışişleri Bakanı Pedro Brolo'yla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Financial Times gazetesinin Alman ve Fransız elçilere dayandırdığı, Rusya-AB zirvesi yapılmasını önerisiyle ilgili haberi yorumladı.

Almanya ve Fransa'nın inisiyatifinin muhtemelen Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 16 Haziran'da Cenevre'de yaptığı zirveyle bağlantılı olduğunu kaydeden Lavrov, "Görünen o ki, Cenevre'deki müzakereler, Brüksel'de 'artık siz de bağımsızlığınızı biraz ortaya koyabilirsiniz' mesajı olarak algılandı" dedi.

Lavrov, Rus tarafının Almanya ve Fransa'nın önerisinin detaylarını ve diğer AB ülkelerinin bu öneriye verdiği tepkiyi henüz bilmediğinin altını çizdi.

AB'nin yakında Rusya'yla ilgili yeni bir strateji kabul edileceğini anımsatan Lavrov, "Bu strateji ters tepki, dizginleme ve AB'nin çıkarına olan alanlarda işbirliği olmak üzere üç sac ayağı üzerinde. Eğer bu felsefe, zirve inisiyatifine dayanıyorsa, süreci izlemek çok ilgimi çekecek. Böyle bir varsayımsal etkinlik başlar başlamaz hemen bir ters tepki gelmeli. Ardından da dizginleme. Tüm bunların nasıl bir araya geleceğini söylemek zor" ifadelerini kullandı.

Financial Times'ın (FT) Alman ve Fransız diplomatlara dayandırdığı haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'den Putin'i AB liderleriyle bir zirveye davet etmeyi düşünmesini istedi. Bu inisiyatif Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından desteklendi.