Moskova'da haziran, 142 yıllık meteorolojik gözlem tarihinin en sıcak ayı oldu

Moskova Meteoroloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, bu yılın haziran ayının 1879 yılından bu yana başkentte görülen en sıcak haziran ayı olduğu belirtilerek, hava sıcaklığının çarşamba günü 34.8 dereceye kadar çıktığı kaydedildi.

Meteoroloji Merkezi'nin açıklamasında, “Bugün Moskova’da, 21 Haziran 1901’de 34.7 derece olarak kaydedilen hava sıcaklığının rekoru kırıldı. VDNKh'daki meteoroloji istasyonu verilerine göre, bir önceki en yüksek hava sıcaklığı rekoru 0.1 derece ile geçildi” denildi.

Açıklamada ayrıca, Moskova’da aletli hava gözlem tarihinin 142 yıllık bir geçmişi olduğuna vurgu yapılarak, haziran ayında daha önce böyle bir sıcaklığın kayıtlara geçmediği belirtildi.

Rusya Federal Meteoroloji Merkezi Hidromettsentr, hava sıcaklığının yıllık ortalamanın 7-10 derece üstüne çıktığını belirterek, geçtiğimiz pazar günü için duyurduğu ‘turuncu’ alarm uyarısını cuma gününe kadar uzattı.

Hidromettsentr, Moskova’da hava sıcaklığının perşembe ve cuma günü 36, cumartesi 35 ve pazar günü 34 derece olmasının beklendiğini, ultraviyole indeks değerlerinin hafta sonuna kadar 6-8 seviyesine ulaşacağını duyurdu.

Uzmanlar, Moskova ve çevresinde gözlemlenen rekor seviyedeki sıcaklıkların hafta sonuna kadar süreceği uyarısında bulunarak, yeni rekor sıcaklıkların kayıtlara geçebileceğini kaydetti.