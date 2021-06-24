Rusya’da helikopter düştü: 3 mürettebat hayatını kaybetti

Rusya Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) Kuzeybatı İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Ön bilgilere göre, Leningrad bölgesinde bir Mi-8 helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.

Helikopterin eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü belirtildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.