Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Askeri ve siyasi amaçlar için biyolojik silah kullanma eğilimi artıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, askeri ve siyasi amaçlar için biyolojik silah kullanma eğiliminin dünyada yeniden artışa geçtiğini söyledi.

9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Patruşev, "Askeri ve siyasi amaçlar için tehlikeli patojenleri kullanma girişimleri olduğuna dair açık belirtiler var. Fiiliyatta, biyolojik silahların yeniden canlanma sürecine tanıklık ediyoruz" dedi.

Uluslararası toplumun dikkatini 'tehlikeli hastalıkların çıkış yerleri ile bazı ülkelerin yurt dışındaki biyolojik laboratuvarların bulunduğu yerler arasındaki örtüşmeye' çeken Patruşev, "Laboratuvarların faaliyetleri son derece gizli tutuluyor ve bu tesislerin yer aldığı ülkelerin biyogüvenlik alanındaki egemenliklerini kaybetmelerine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

'Rusya, Kovid-19'la mücadelede uluslararası işbirliğine açık ve hazır olmayı sürdürüyor'

Patruşev, Rusya'nın Kovid-19'la mücadele konularında tüm insanlığın refahı için uluslararası işbirliğine açık ve hazır olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Rusya'nın bazı ülkelere tıbbi ekipman ve kişisel koruyucu donanım temin ettiğini anımsatan Patruşev, "Bizim için tek mutlak öncelik, ten renginden, dini veya siyasi görüşlerinden bağımsız olarak insan sağlığı ve hayatı. Tüm hayatlar önemlidir, all lives matter" diye konuştu.

Rusya'nın coğrafi konumlarından veya siyasi nüfuzlarından bağımsız olarak yabancı ülkelere insani yardım sunmaya devam edeceğini söyleyen Patruşev, "Ayrıca Rusya, aşıyı hiçbir zaman siyasi amaçlar için kullanmayacak" diye ekledi.