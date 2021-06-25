Rusya Federal Güvenlik Servisi, İngiliz savaş gemisinin Karadeniz’de yol açtığı gerilimin görüntülerini paylaştı

Görüntülerde, sınır muhafızlarının defalarca yabancı savaş gemisinden bölgeyi terk etmesini talep ettiği, ardından uyarı ateşi açtığı görülüyor.

FSB’nin paylaştığı görüntülerde, “Uyarı ateşi! Uyarı ateşi! Hedefe isabet etmesin! Hedefe isabet etmesin! Ateş!” şeklinde emirler duyuluyor.

Ne olmuştu?

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Defender gemisi, dün Rusya’nın deniz sınırını ihlal ederek Kırım açıklarında Rusya karasularının 3 kilometre içine girmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, sınır muhafaza botunun uyarı ateşi açtığı, Su-24M uçağının da uyarı amacıyla İngiliz gemisinin yoluna bombalar atmıştı.

İngiltere ise gemisinin uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yaptığını savunarak uyarı ateşi açıldığı haberini reddetmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, savaş gemilerinin Karadeniz’den geçişinin “tamamen yerinde” olduğunu savunmuştu.