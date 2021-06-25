Kırım’a giden Bulgar heyet: Yarımada, Rusya’nın yasal bir parçası

Kırım’ı ziyaret eden Bulgar heyetin başkanı Plamen Miletkov, yarımadanın Rusya’nın yasal bir parçası olduğunu ifade etti.

Bulgaristan’dan 13 kişilik bir heyet, Kırım’a resmi ziyarette bulundu. Heyette iki belediye başkanı ve bir belediye başkan yardımcısı yer alıyor. Heyet Rozafest isimli uluslararası Bulgar kültürü forumuna katılmak üzere yarımadaya geldi.

Bulgar heyete başkanlık eden Miletkov Sputnik’e yapıtığı açıklama, “Kırımlılar seçimlerini yaptı, referandum meşruydu, bu bir gerçek. Biz diplomat olarak Kırım’ı Rusya’nın yasal bir parçası olarak tanıyoruz. Her ziyaretimiz de Bulgaristan’da gerçekler çarpıtılmadan bunun anlaşılmasına başlamasına katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Miletkov, yarımadaya karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle yaşadıkları sorunlardan söz etti. Miletkov’a göre uzun bir uçuş, sınırların kapalı olması, banka kartları ve cep telefon numaralarını kullanmaları yaptırımların getirdiği sorunlar arasında yer alıyor.

Kısıtlamaların yarımadanın gelişmesini hiçbir şekilde engellemediğini vurgulayan Miletkov, “Batı’nın yaptırımlarının hiçbir faydası yok, sokaklarda geleceklerinden emin mutlu insanlar görüyorum” dedi.

Miletkov, yarımadanın yalnızca dışarıdan baskılara adapte olmakla kalmayıp aynı zamanda dinamik bir şekilde geliştiğini ekledi.