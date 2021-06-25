Rusya’da günlük vaka sayısı iki gündür 20 binin üzerinde

Rusya’da son 24 saatte 20 bin 393 koronavirüs vakası kaydedildi. Pandemi boyunca kaydedilen vaka sayısı 5 milyon 409 bin 88 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin aktardığına göre, Rusya’da vaka sayısı 20 bin 393 artarak 5 milyon 409 bin 88’e yükseldi.

Başkent Moskova’da 7 bin 916, Moskova bölgesinde 2 bin 436, St. Petersburg’da bin 194 yeni vaka kaydedildi.

Gün içinde ülkede 601 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu aralık ayından beri kaydedilen en yüksek can kaybı. Pandemi boyunca tespit edilen can kaybı da 132 bin 64 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 24 artarak 4 milyon 929 bin 639’a ulaştı.

Rusya’da dün kaydedilen günlük vaka sayısı ise 20 bin 182’ydi.