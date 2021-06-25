Rusya Sağlık Bakanlığı izin verdi: Hamileler Sputnik V ile aşılanabilecek

Muraşko, "Bilirkişi kurulu, Sputnik V'nin hamilelerde uygulanmasıyla ilgili kontrendikasyonların kaldırılması yönünde karar aldı. Böylece, koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, aşı olma imkanına kavuştu" dedi.

Muraşko, kararın aşının güvenliğiyle ilgili klinik araştırmalarda elde edilen olumlu sonuçların yanı sıra klinik araştırmalarda ve tescil sonrası dönemde aşının etkinliği ve güvenliğiyle ilgili birikmiş verilere dayanılarak alındığının altını çizdi.

Mayıs ortalarında Rusya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının klinik denemelerine katılan 21 hamile kadında ciddi bir yan etki görülmediği belirtilmişti.