Rusya Savunma Bakanlığı: İngiliz muhrip gemisinin Karadeniz'deki eylemleri epik fiyasko

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus filosunun uyarı ateşi açmasına neden olan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender gemisinin Karadeniz'deki eylemlerini 'epik fiyasko' olarak niteledi.

Düzenlediği basın toplantısında İngiliz muhrip gemisinin Karadeniz'de Rusya sınırlarını ihlal etmesi ve bunun üzerine Rus filosunun uyarı ateşi açmasını değerlendiren Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Bir sınır devriye gemisinin uyarı atışlarının ardından rotasını keskin şekilde Rus karasularından başka yöne değiştiren İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın Karadeniz'deki provokasyonu bir epik fiyasko ve bu, Kraliyet Donanması'nın itibarında uzun süre bir leke olarak kalacak" dedi.

Savaş gemilerini Karadeniz'e gönderen ABD Savunma Bakanlığı'na ve İngiliz Kraliyet Donanması komutanlığına Ukrayna'nın 'sivrisinek filosu'ndaki amiralleri dinleyip de şanslarını boş yere fazla zorlamamaları yönünde çağrı yapan Konaşenkov, bunun yerine akılcı davranma tavsiyesinde bulundu.