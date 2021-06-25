Rusya’nın 8 bölgesinde daha belirli kategoriler için zorunlu aşılama kararı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da bir hafta içinde Kovid-19 vaka sayısının iki katına çıktığını belirterek, ülkenin 8 bölgesinde daha belirli kategoriler için zorunlu aşı uygulamasının getirileceğini kaydetti.

Rusya hükümeti bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin toplantısında konuşan Popova, ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 salgını ile ilgili durumun kritik noktaya ulaştığını ifade etti.

Popova, “Şu anda, hemen hemen tüm bölgelerde farklı yoğunluklarda bir büyüme dinamiği sözkonusu” dedi.

Aşılama ve kısıtlayıcı önlemlerle sonuç alınabileceğine vurgu yapan Popova, “Bugün itibarıyla, salgın durumuna bağlı olarak mesleki risk grupları için zorunlu aşılama ülkenin 10 bölgesinde uygulanıyor. Pazartesi gününden itibaren 8 bölgeyi daha bu listeye dahil ediyoruz” diye konuştu.

En fazla vakanın ‘nüfusun en aktif kesimi’ olarak adlandırdığı 20-39 yaş grubunda tespit edildiğini belirten Popova, vaka sayısının azaldığı tek bölgenin Yakutistan olduğunu hatırlatarak bunun, uygulanan kısıtlamaların yanı sıra, zorunlu aşılama sayesinde mümkün olabildiğini kaydetti.

Daha önce başkent Moskova ve Moskova bölgesi, St. Petersburg, Nenets Özerk Bölgesi, Leningrad, Tula, Sahalin. Yakutistan, Kuzbass, Kuban ve Tver bölgelerinde belirli kategorilerdeki vatandaşlar için zorunlu aşılama getirilmişti.

Rospotrebnadzor: Delta Plus varyantının Rusya’da görüldüğü iddiasını araştırıyoruz

Bu arada Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanları, Rusya’da koronavirüsün Delta Plus mutasyonu görüldüğüne ilişkin iddiaları araştırıyor.

Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, kurumdan uzmanların Rusya’da Delta Plus mutasyonunun bulunup bulunmadığını teyit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, “Bu tür bilgiler sıklıkla bilimsel incelemeler sonrasında doğrulanmaz” ifadelerine de yer verildi.

Fonranka.ru sitesi Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü’nden Darya Danilenko’yu kaynak göstererek, Rusya’da Delta Plus mutasyonunun görüldüğü iddiasına yer vermişti. Danilenko, mutasyonun büyük ihtimalle yurtdışından gelmiş olabileceğini ve tek bir vaka olduğunu söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'endişe verici' olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden korkuluyor.