Rusya’nın tek dozluk Sputnik Light aşısına bir ülke daha kullanım izni verdi

Rusya’nın sadece bir doz şeklinde uygulanan koronavirüs aşısı Sputnik Light, Kırgızistan’da kullanım için onaylandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu yetkilileri, tek dozluk Sputnik Light aşısının Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı açıklamasını yaptı.

Kırgızistan’ın sağlık otoriteleri, iki doz olarak uygulanan klasik Sputnik V aşısını da şubat ayında onaylamıştı.

Kyrgyzstan 🇰🇬 becomes another country to register Sputnik Light vaccine, the one-dose version of #SputnikV ✌️https://t.co/1OXC803BUK — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 25, 2021

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V aşısı şimdiye dek Türkiye dahil 67 ülkede kullanım için onaylanmış durumda. Sputnik Light da mayıs başında Rusya’da tescil edilmesinin ardından Angola, Venezüella, Nikaragua, Filistin, Bahreyn ve Mauritius’da onaylandı.

Sputnik, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.