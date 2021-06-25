Rusya hükümeti, Sudan'la imzalanan deniz üssü anlaşmasının onay sürecini başlattı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in imzasını taşıyan kararnameye göre hükümet, anlaşmayı parlamentonun alt kanadı Duma'ya sunulmak üzere Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdi.

Anlaşmanın nihai olarak kabulü için Duma'nın ardından parmlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde onaylanması ve Putin tarafından imzalanması gerekiyor.

Sudan ile Rusya arasında yapılan anlaşma geçen yılın kasım ayında duyurulmuştu.

Anlaşma kapsamında kurulacak deniz üssündeki maksimum personel sayısının 300 kişiyi geçmemesi ve aynı anda dörtten fazla Rus gemisinin demirlememesi kararlaştırılmıştı.

Haziran başında açıklama yapan Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin, Hartum'un kendi çıkarları doğrultusunda, Moskova ile Kızıldeniz'de askeri işbirliği anlaşmasına düzeltme ve değişiklikler yapma hakkına sahip olduğunu belirterek "Ülkemiz için yarar ve fayda bulursak anlaşma uzatılabilir" demişti.