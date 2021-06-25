Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden Pentagon’un İngiliz destroyeri hakkındaki açıklamalarına yanıt

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Pentagon sözcüsünün İngiliz Kraliyet Donanması’na ait Defender destroyerinin Karadeniz’de Rusya karasularını ihlal etmesiyle ilgili açıklamalarını temelsiz olarak nitelendirdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, “Londra’nın verilerine göre, İngiliz gemisine ateş açılmadığı, bunun sadece Rus dezenformasyonu olduğunu” söylemişti.

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, olayın görüntülerini kamuoyu ile paylaştı” denildi.

Açıklamada ayrıca, “ABD’nin ‘bariz olanı inkar etmesi’, Pentagon’un Kırım ve çevresine ilişkin gerçek durum hakkında yanılsamalar içinde olmaya devam ettiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Gempel de, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Uluslararası suları kullanmanın tamamen uygun olduğunu düşünüyorum. Önemli olan nokta, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımamamız" şeklindeki sözlerine tepki göstererek, şunları ifade etti:

“İngiltere Başbakanı'nın Karadeniz'de Kırım açıklarında deniz taşımacılığı konusundaki açıklamaları, diplomatik yollarla çözülmesi çok zor olacak ve oldukça ciddi çatışmalara yol açabilecek tehlikeli bir oyundur.”

Gempel, Rusya’nın gerilimin yaratacağı tehlikenin farkında olması nedeniyle ‘sert önlemlerden” kaçındığını ancak, provokasyonların devam etmesi halinde gerekli yanıtı vereceğini kaydetti.

Gempel ayrıca, Johnson'ın Kırım'ın Rus bölgesi olarak tanınmaması konusundaki tutumunu eleştirerek, Londra’yı Kırımlıların seçimine saygı duymaya ve Moskova ile ilişkilerde yalnızca diplomatik yöntemler kullanmaya davet etti.

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Defender gemisi, dün Rusya’nın deniz sınırını ihlal ederek Kırım açıklarında Rusya karasularının 3 kilometre içine girmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, sınır muhafaza botunun uyarı ateşi açtığı, Su-24M uçağının da uyarı amacıyla İngiliz gemisinin yoluna bombalar atmıştı.

İngiltere ise gemisinin uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yaptığını savunarak uyarı ateşi açıldığı haberini reddetmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, savaş gemilerinin Karadeniz’den geçişinin “tamamen yerinde” olduğunu savunmuştu.