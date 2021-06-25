‘Rusya, Türkiye için hazır savaş uçaklarına sahip bir uçak gemisi inşa edebilir’

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Rusya ve Türkiye’nin, askeri işbirliği yapabilecekleri muhtelif alanlarda görüşmeler yürüttüğünü, bunlara donanma alanında işbirliğinin de dahil olduğunu açıklamıştı.

Moskova konumlu Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü, ‘Natsionalnaya Oborona’ dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın Türkiye'yi askeri teknik işbirliği alanında önemli bir ortak olarak gördüğünü belirterek, “Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin ilk alayının tedarikine ilişkin sözleşmenin başarıyla uygulandığını gördük. Halihazırda ikinci alay için görüşmeler devam ediyor. Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Su-57’ye de ilgi gösteriyor. Bugün, özellikle doğalgaz sahalarının korunması başta olmak üzere Akdeniz'deki ekonomik çıkarlarını savunma ihtiyacı duyan Türkiye deniz kuvvetlerini aktif olarak güçlendirmekte. Bu bağlamda Rusya’nın donanma alanındaki teknolojieri Türkiye tarafından talep görebilir. Hatta Rusya, Türkiye’nin siparişi üzerine, bu tür güç yansıtma görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, hazır savaş uçaklarına sahip eksiksiz bir uçak gemisi inşa edebilir” yorumunda bulundu.

İmkansız diye hiçbir şeyin olmadığını kaydeden Korotçenko, her şeyin, Türk tarafının ödeme gücüne ve bu tür sözleşmelerin ticari bileşenlerine dayandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Her alanda silah ihracatı sadece bir politika değil, aynı zamanda bir iştir. Ankara’nın çıkarlarının gerektirdiği kesinlikle tüm projelerde Türk partnerlerimizle çalışma imkanına sahibiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında güvene dayalı ve oldukça iyi ilişkiler var. Bunu biliyoruz. Sürekli üst düzey diyalog mevcut. Bu diyalog Ankara ve Moskova tarafından destek görüyor. Bu nedenle politik açıdan donanma alanında Rus-Türk askeri ve teknik işbirliğini geliştirme önünde hiçbir engel yok.”