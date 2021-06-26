Rusya’nın Washington Büyükelçisi: ABD ile siber güvenlik alanında ilk temaslar gerçekleşti

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya ile ABD arasında uluslararası siber güvenlik konusuyla ilgili ilk temasların gerçekleştiğini söyledi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Antonov, “Siber güvenlik alanındaki durumdan endişe duyuyoruz. Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) temasların yeniden başlatılmasıne ilişkin büyük bir program, ABD ile uluslararası bilgi güvenliği arasında işbirliği programı teklif etti. Bu alanda ilk temaslar gerçekleşti, ancak ciddi sonuçlar elde etmenin zaman alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Antonov, istihbarat ve dışişleri ile savunma bakanlarının olduğu 2+2 formatındaki görüşmeler de dahil olmak üzere Rusya ile ABD arasındaki çeşitli düzeylerde temasların yeniden başlatılması gerektiğini belirtti.

Antonov, “İstihbarat servisleri arasındaki temasları yeniden canlandıralım, FSB ve FBI arasındaki temaslara devam edelim” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de gerçekleştirdiği zirveden günler sonra, üç aydır Rusya’da olan Antonov, ABD’ye dönmüştü.