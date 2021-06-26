İlk Sputnik Light aşıları sivil dolaşıma girdi

İlk Sputnik Light aşılarının sivil dolaşıma girdiğini belirten Muraşko, bu aşıların ağırlıklı olarak daha önce Kovid-19 geçirenlere ve aşılanmış olanlara vurulacağını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muraşko, “Dün Sputnik Light aşılarının ilk serisi sivil dolaşıma girdi” dedi.

Haziran sonuna kadar yaklaşık 2.5 milyon doz aşının dolaşıma sokulmasının planladığını belirten Muraşko, bu aşının yalnızca 60 yaş altı kişilerde kullanımına izin verildiğini de ifade etti.