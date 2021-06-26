Ryabkov, ABD’nin hangi şartla Donbass’t çözüme dahil olabileceğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, eğer Ukrayna’nın Minsk anlaşamlarını yerine getirmesine etki edebilirse ABD’nin Donbass’taki krizin çözümüne dahil edilebileceğini, ancak henüz böyle bir şeyin gözlemlenmediğini ifade etti.

Ryabkov, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Donbass’ta barışçıl çözüm sürecine ABD’nin dahil edilmesi konusunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin temmuz sonunda Washington’a yapacağı ziyaretin kilit noktası olacağı açıklamasıyla ilgili Sputnik’e konuştu.

Ryabkov, “İleride bu konunun hangi parametreler doğrultusunda ele alınabileceğini bilmiyorum. Daha önce ABD’nin süreçte yer almasına izin verilen durumlar olmuştu. Ancak mesele burada Amerikan meslektaşlarımızın ne kadar yapıcı bir rol oynayabileceği ile ilgili. Yani Kiev malum adımları atmadan, bu sürecin hiçbir yere kımıldayamayacağını ne kadar anladıklarıyla…” ifadelerini kullandı.

Ryabkov, Kiev üzerinde etkili olabileceğine karar verirse ABD’nin Donbass’taki durumun çözümüne katkıda bulunabileceğini söyledi.

Ryabkov, “Önemli olan tutum ve yaklaşım. Mevcut yaklaşımla ABD’lilerin orada elbette yapacak bir şeyi yok” dedi.

Ryabkov, henüz konuyla ilgili net bir şeyin konuşulmadığını da ekledi.