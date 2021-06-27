Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi: İngiliz gemisi Karadeniz’de askeri bir çatışmaya yol açabilirdi

Karadeniz'de İngiliz HMS Defender gemisinin neden olduğu vakayı değerlendiren Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, olayın askeri bir çatımaya yol açabilecek boyutta olduğunu söyledi.

YouTube’daki ‘Solovyev Live’ programına açıklamalarda bulunan Kelin, “İngiliz Genelkurmay Başkanı'nın dün akşam itiraf ettiği gibi, siyasi pozisyonlarını gerçekten de bizi ciddi bir askeri olaya götürebilecek bir askeri provokasyonla güçlendirmeye çalışmaları tam bir kabus” dedi.

Kelin, HMS Defender destroyerinin Kırım yakınlarında geçişine ilişkin kararı kimin verdiği konusunda henüz kesin bir bilgiye sahip olmadığını, ancak bunun arkasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un olması halinde olayın vehametinin daha da artacağını kaydetti.

Kelin ayrıca, Moskova ile Londra arasındaki ilişkilerin ‘dip noktada’ olduğunu da sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz gemisinin eylemini 'aleni bir provokasyon' olarak niteleyerek İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert'in bakanlığa çağrıldığını belirtmişti.