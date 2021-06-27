Zaharova: NATO ve Ukrayna tatbikatlarının amacı, ‘Rusya sınırlarında sürekli istikrarsızlık’ yaratmak

YouTube’daki Solovyev Live programında açıklamalarda bulunan Zaharova, “Bu tatbikatların aynı anda iki önemli görevi yerine getirdiğini çok iyi anlıyoruz. Birincisi, Rus sınırları boyunca sonsuz istikrarsızlık. Bu, tepki verilmesini sağlamak için yapılan bir provokasyondur, tepki vermek kaçınılmazdır, çünkü burası egemen bir devlet, egemen bir sınırdır. Verilen tepkiyi sürekli olarak bir tür saldırgan eylem olarak sunmak, kışkırtıcı bir faaliyettir. İkincisi de, Ukrayna topraklarına çeşitli silah ve teçhizatı aktarmak ve orada bırakmaktır” dedi.

Zaharova ayrıca, NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarında bu yıl 7 tatbikat düzenlediklerine dikkat çekerek, “Orada neredeyse tüm cephelerde bir çöküş söz konusu ve bunları sürekli eğitiyorlar. Ne öğrettikleri tam olarak belli değil, çünkü nasıl savaşılması gerektiğini öğretemedikleri kesin” ifadelerini kullandı.