Zaharova: Donbass sakinlerine Rus pasaportu verilmesi zorunlu bir insani önlem

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, Donbass sakinlerine Rus pasaportu verilmesinin zorunlu bir insani önlem olduğunu belirterek, bunun Kiev'in Minsk anlaşmalarına uymamasının bir sonucu olduğunu kaydetti.

Zaharova, “Donbass sakinlerine Rus vatandaşlığının verilmesi, Kiev’in bölgeye uyguladığı, Minsk anlaşmalarına göre kaldırılması gereken sosyo-ekonomik ve ulaşım ablukası koşullarında başvurulan zorunlu bir insani önlemdir. Kiev, bu ablukayı kaldırmamakla Donetsk ve Lugansk sakinlerinin haklarını yedi yıldır ihlal ediyor. Dolayısıyla, Rusya'nın bu insani jesti, Ukrayna'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinin doğrudan bir sonucudur. Ayrıca, uluslararası uygulamalara tamamen uygundur” ifadelerini kullandı.

Zaharova, vatandaşlık verilmesinin egemen devletlerin kendi yetki alanı içinde olduğu ve uluslararası hukukun bu konuda herhangi bir kısıtlamasının olmadığına vurgu yaparak, “Vladimir Zelenskiy'in mantığını ve iddialarını anlamak zor” değerlendirmesinde bulundu.

Polonya, Macaristan ve Romanya makamlarının Ukraynalılara çok sayıda vatandaşlık verdiklerine dikkat çeken Zaharova, bu ülkelerin 300 bin Ukraynalıya Polonya pasaportu, 300 bin Macar pasaportu ve 200 bin Romanya pasaportu verdiğini, Kiev’in de Transdinyester sakinlerine şu ana kadar 120 bin Ukrayna pasaportu dağıttığının altını çizdi.