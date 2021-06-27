Donetsk temsilcileri: Ukrayna güçlerinin Gorlovka'ya açtığı ateş sonucu bir sivil yaralandı

Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş olan Donetsk’in yetkilileri, hükümet güçlerinin Gorlovka kentine ateş açması sonucu sivil bir kadının yaralandığını belirtti.

Ukrayna’nın doğusundaki ateşkesi kontrol ve koordinasyon için oluşturulan Rusya-Ukrayna ortak merkezindeki Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilcisinin açıklamasında, “Gorlovka, Ukrayna silahlı güçlerinin ateşi altında kaldı. Açılan ateş sonucunda 1969 doğumlu bir kadında şarapnel yaralanması oluştu” denildi.

Gorlovka kenti idaresinin başındaki İvan Prihodko da Telegram hesabından yaptığı bir açıklamada, saldırıyı doğruladı. Yaralanan kadının durumunun ağır olmadığı belirtiliyor.

Donetsk kentinin 40 kilometre kuzeyinde yer alan Gorlovka, buradaki milis güçlerinin denetiminde bulunuyor. Gorlovka’da çatışmalar başladığında 250 bin kişi yaşıyordu. Şimdi kentin nüfusu kesin olarak bilinmese de Ukrayna hükümet güçlerinin saldırıları nedeniyle birçok kişi buradan göç etmek zorunda kaldı.

Kentte ayrıca, büyük birer otomobil ve kimya fabrikası yer alıyordu. Söz konusu fabrikalar çatışmaların başlamasıyla çalışmayı durdurdu.