Belediye Başkanı: Moskova’da aşı mecburiyeti işe yaradı, 2 ayda 2 milyon kişi aşı olacak

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, insanlarla doğrudan temas içinde olan hizmet sektörü personeline aşı olma zorunluluğu getirilmesinin, aşı randevusu alanların sayısını ciddi anlamda artırdığını, bu sayede başkentte bir ayda 2 milyon kişinin aşı olmasını beklediklerini söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, “Aşı randevusu alan kişilerin sayısı bugün kat be kat artmış durumda. Dün 85 bin kişi aşı randevusu oluşturdu. İki ay içerisinde aşı olanlara 2 milyon kişinin daha eklenmesi için bize gerekli olan sayı tam olarak da bu” dedi.

Sobyanin, söz konusu aşı olma mecburiyeti sayesinde koronavirüs ile enfekte olanların sayısının azalacağını ve kısıtlamaların da sona ereceğini kaydetti. Ayrıca, başkentte yeterli dozda aşı ve aşı olma noktası bulunduğunu belirtti.

Moskova’nın ‘baş doktoru’ Elena Andreyeva, 16 Haziran’da imzaladığı bir kararname ile başkentteki çalışanların yüzde 60’ının aşılanması zorunluluğunu getirdi. Söz konusu karar, hizmet sektörünün pek çok alanını kapsıyor. Aynı karar daha sonra, Moskova’nın dış mahalleleri ve ülkenin başka bölgeleri için de alındı.

Üç yerli aşı olmasına rağmen aşılananların sayısı sürü bağışıklığı için gerekenden çok daha azdı

Rusya’nın şimdiye dek tescil edilmiş üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Ancak buna karşın, yaygın aşılama programının ocak ayından beri sürdürüldüğü ülkede sürü bağışıklığının sağlanması için gerekli olan aşılanma oranına henüz ulaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geliş olmasından kaynaklandığı önceden beri belirtiliyor.

Koronavirüse karşı aşılanmanın gönüllülük üstünden devam ettiği ülkede bu nedenle, aşı olmanın zorunlu hâle getirilmesi de bir süredir tartışılıyordu. Ancak aşı olanların sayısının yetersizliğine, pek çok kentte vakaların birden artması eklenince, yerel düzeyde aşı olmayı mecburi tutan ya da çeşitli yollarla teşvik eden birtakım önlemler alındı.