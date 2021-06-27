Putin’den ülkedeki yabancıların Kovid-19’a karşı aşılanması talimatı

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) sonuçlarına ilişkin talimatlar listesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete 30 Haziran’a kadar Rusya’daki yabancı ülke vatandaşlarının Kovid-19’a karşı ücret karşılığında aşılanmasına yönelik önlemler hakkında rapor hazırlanması ve 15 Temmuz’a kadar bu faaliyetlerin finansman kaynaklarının belirlenerek yabancı göçmenlerin aşılanmasının organize edilmesi talimatı verdi.

Belgede, “Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet ve bölge yönetimlerine Kovid-19 salgının yayılmasının önlenmesi için, Rusya’da bulunan yabancı ülke vatandaşları ve vatandaşlığı bulunmayan yabancılara, sağlık ve epidemiyolojik kurallar çerçevesinde, ücret karşılığı temelinde aşılama imkanı sağlama talimatı verdi” ifadeleri yer aldı.

Daha önce Putin, aşı turizmi programı çerçevesinde Rusya’ya gelen yabancılara ücretli aşı hizmeti sağlanabileceğini belirtmiş ve hükümete aşı turizmi konusunu işleme talimatı vermişti.

Rusya lideri, yerli ilaç endüstrisinin aşı üretimini daha da artırmaya hazır olduğuna ve ülkenin iç ihtiyacının tam olarak karşılanmasının yanı sıra, yabancıların da Rusya'da aşı olmalarını sağlayabileceklerini kaydetmişti.