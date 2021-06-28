Zaharova’dan Almanya'nın Ukrayna Büyükelçisi'ne yanıt: Rusya’nın ulusal politikası barış üzerine kurulu

Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi Anka Feldhusen’in “Batı, Rusya ile savaşa girmekten korkuyor” şeklindeki sözlerini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın ulusal politikasının barış üzerine kurulu olduğunu belirterek, Rusya ve NATO üyesi ülkelerin dünya görüşlerindeki farklılığa dikkat çekti.

Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi Anka Feldhusen, Ukrayna basınına demecinde “Batı'nın Rusya ile askeri bir çatışmaya girme olasılığından duyduğu korku nedeniyle Ukrayna'nın yakın gelecekte NATO'ya üye olamayacağını” söylemişti.

Feldhusen, “Çünkü NATO üyeliğinin avantajlarından biri, Washington Antlaşması'nın beşinci maddesidir. Bu nedenle herkes Rusya ile girilecek doğrudan bir savaşta yer almaktan çekiniyor” ifadelerini kullanmıştı.

Feldhusen’in sözlerine Facebook sayfasından yanıt veren Zaharova, “Yani, bu tamamen korkuyla ilgili bir durum. Oysa Rusya, iç ve dış politika da dahil olmak üzere, ulusal politikasının temeline, savaş korkusunu değil, barış ve onun sürdürülmesi lehine ilkeli bir tutum yerleştirdi” diye yazdı.

Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin tehlikede ve yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunun derhal ele alınması gerektiğini ifade etmişti.

NATO üyesi ülkelerin Haziran ayındaki zirvesinin sonuç bildirgesinde, Ukrayna ve Gürcistan'ın gelecekte NATO üyesi olabilecekleri belirtilmiş, ancak bu ülkelerin Kuzey Atlantik İttifakı'na kesin üyelik tarihleri ile ilgili bilgi verilmemişti.

Zaharova, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının Donbas'taki savaşın şiddetlenmesine ve Ukrayna devleti için geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacağını belirtmişti.