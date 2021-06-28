Rusya’da bir bölgede daha belirli kategorilerdeki çalışanlara aşı zorunluluğu

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Rusya’nın Zabaykalskiy bölgesinde belirli kategorilerdeki çalışanlar için zorunlu aşılama getirildi. Hizmet sektörü, devlet ve belediye çalışanlarının yüzde 60’ının aşılanması gerekiyor.

Zabaykalskiy bölgesinde alınan karara göre, ticaret, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler, yeme-içme, ulaşım, belediye hizmetleri, kültür, eğlence ve spor alanlarında görev yapan, postaneler, finansal kuruluşların müşteri birimlerinde çalışan kişiler için aşılama zorunluluğu getirildi.

Bu kişilerin 27 Temmuz’a kadar ilk dozu, 27 Ağustos’a kadar ikinci dozu yaptırması gerekiyor. Söz konusu sektörlerdeki çalışanların en az yüzde 60’ının aşılanması isteniyor. Bölgedeki devlet kurumu ve belediye çalışanları da aşılanması gereken kişiler arasında yer alıyor.

Kararda haziran ayında vaka sayılarının mayıs ayına kıyasla dört kat attığı belirtildi. Bu artışın nedeni olarak aşılanan kişi sayısının az olması gösteriliyor.

Daha önce başkent Moskova ve Moskova bölgesi, St. Petersburg, Nenets Özerk Bölgesi, Leningrad, Tula, Sahalin, Yakutistan, Kuzbass, Kuban, Tver, Bryansk, Krasnodar bölgelerinde, Nenetsk Özerk Bölgesi’nde, Buryatiya, Altay ve Hakasya’da belirli kategorilerdeki vatandaşlar için zorunlu aşılama getirilmişti.