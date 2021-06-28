Ryabkov: ABD’ye Rusya’ya yönelik gerçekleştirilen siber saldırılarla ilgili başvurduk, ancak yanıt alamıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın ABD’ye Rusya’daki devlet yapıları ve sistemlerine yönelik siber saldırılar hakkında 40’tan fazla mektup gönderdiğini, ancak başvurularına neredeyse hiç yanıt alamadıklarını söyledi.

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’daki devlet yapıları ve sistemlerine yönelik siber saldırılarla ilgili ABD’ye 40’ı aşkın mektup gönderdiklerini ifade etti.

Ryabkov, “Bazen, çok nadir olarak yanıt geliyor. Yani başvurularımıza neredeyse hiç yanıt vermedikleri söylenebilir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki Cenevre zirvesinde siber saldırı konusunun da gündeme getirildiğini belirten Ryabkov, Voronej bölgesindeki sağlık sistemine karşı yürütülen net bir siber saldırıdan bahsedildiğini, ancak bir yanıt alamadıklarını ifade etti.

Bu tür bir yaklaşımı kabul edilemez olarak nitelendiren Ryabkov, “ABD nedense onların tüm şikayetlerine yanıt vermemiz gerektiğini düşünüyor, ancak kendileri bizim şikayetlerimize bir yanıt vermiyor” dedi.

Ryabkov, bu yaklaşımın bir ilerleme kaydedilmesini engelleyeceğini belirtti.