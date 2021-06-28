Moskova'da haziranda Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında altıncı kez rekor kırıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da haziran ayı içinde görülen Kovid-19 kaynaklı ölümlerin günlük sayısında altıncı kez rekor kırıldığı belirtildi. St. Petersburg'da da ölü sayısında yeni rekor seviyenin görüldüğü ifade edildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Moskova'da son 24 saatte 124 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, pandeminin başından beri Moskova'da görülen en yüksek günlük ölü sayısı olurken bu parametrede başkentte haziranda altıncı kez rekor kırıldı.

St. Petersburg'da da 110 ölü ile en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

Ülke genelinde 21 bin 650 vaka

Bu arada Rusya genelinde 21 bin 650 vaka tespit edildiği açıklandı. Pandemi süresince elde edilen toplam vaka sayısı 5 milyon 472 bin 941 oldu.

Rusya'da genelinde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 611 olarak kaydedilirken toplam ölü sayısı 133 bin 893'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 12 bin 626 kişi artarak 4 milyon 696 bin 340'a ulaştı.