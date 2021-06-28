Rusya’da Twitter, Google ve Telegram’a yeni para cezaları verilebilir

Rusya’nın başkenti Moskova’da Sulh Ceza Mahkemesi’ne yasaklı içerikleri silmeyen Twitter, Telegram, Google, Facebook’la ilgili 10 yeni idari suç protokolü sunuldu. Sosyal medya devleri milyonlarca rublelik para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’nden Rus basınına yapılan açıklamaya göre, Twitter, Telegram, Google ve Facebook’la ilgili, Rusya’da yasaklı içerikleri kaldırmamaları gerekçesiyle 10 yeni idari suç protokolü sunuldu.

Şirketlerin suçlu olduğuna hüküm verilirse, Telegram 16 milyon, Google 12 milyon, Twitter ve Facebook 8’er milyon rubleye kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Protokollerin ele alınacağı duruşmaların ne zaman yapılacağına ise henüz karar verilmedi.

Moskova Sulh Ceza Mahkemesi daha önce yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Facebook’a 26, Twitter’a 8.9, Google’a 6 milyon ruble para cezası verilmesine hükmetmişti. Telegram ve TikTok’a da benzer cezalar verilmişti.