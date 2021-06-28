Putin: 'Sarmat' balistik füzesi, 'Tsirkon' hipersonik füzesi ve S-500 sistemi, yakında orduda göreve başlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Sarmat' kıtalararası balistik füzesi, 'Tsirkon' hipersonik füzesi ve yeni S-500 füze savunma sistemi gibi yeni geliştirilen Rus silahlarının yakında Rusya ordusunda göreve başlayacağını söyledi.

Kremlin'de askeri üniversitelerin mezunlarıyla bir araya gelen Putin, yeni geliştirilen, benzersiz Rus silah sistemlerinin Rusya ordusunda ne zaman göreve başlayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Putin, "'Avangard' hipersonik füze kompleksi ile 'Kinjal' hipersonik füze sistemleri, halihazırda orduda göreve başladı. 'Sarmat' kıtalararası balistik füzesi, 'Tsirkon' hipersonik füzesi ve S-500 füze savunma sistemi ve benzeri gibi diğer benzersiz silah sistemleri de yakında başlayacak" dedi.

2034 yılına kadarki dönemi kapsayan yeni devlet silahlanma programı oluşturma çalışmalarının önde gelen bilimsel toplulukların, savunma enstitülerinin ve tasarım bürolarının yaptığı geliştirmeler dikkate alınarak sürdüğünü belirten Putin, "Programın uygulanması, ülkenin savunma potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik olacak. Elbette sizler, bu teknik donanımları kullanacaksınız" ifadelerini kullandı.