Peskov, Rus askeri danışmanların Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sivilleri öldürdüğüne dair haberleri yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan Rus askeri danışmanların sivillerin öldürülmesinde ve yağmalama olaylarında dahli olduğuna dair haberleri tekzip etti.

Günlük basın toplantısında Peskov'a, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Rus askeri danışmanların sivillerin öldürülmesinde ve yağmalama olaylarında yer aldığının iddia edildiği BM raporuna dayanılarak New York Times'ta yayınlanan haber soruldu.

Peskov, "Rus askeri danışmanlar, cinayetlere ve yağmalama olaylarına katılmış olamaz ve katılmadılar. Bu yeni bir yalan" yanıtını verdi.

New York Times'ın haberinde Rus askeri danışmanların sivilleri katlettikleri, evleri yağmaladıkları ve bu yıl düzenlenen bir operasyon sırasında camideki insanları öldürdükleri iddia edilmişti.

Benzer iddialar, önceki hafta CNN International'da yer almıştı. CNN International'ın kitlesel ölümlerle bağlantılı finansmanı takip eden bağımsız araştırma grubu Sentry ile yaptığı araştırmaya yanıt veren Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı İdaresi, "Devlet Başkanı, CNN ve Sentry temsilcilerinin öne sürülen bulguları doğrulamak için Orta Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret etmediğini belirtmek ister" ifadelerini kullanmıştı.

Ocak ayında Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, ülkede düzenlenen seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya’dan ve Ruanda’dan yardım talebinde bulunmuştu. Ruanda ve Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yardım talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker göndermişti.

Rusya makamları, BM İstikrar Misyonu'nda (MINUSCA) görevli 14 Rus subayın dışında Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerinin talebi üzerine Orta Afrika ordusunu eğitmek için ülkeye Rus askeri personelinin gönderildiğini kaydetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, nisanda yaptığı açıklamada Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 500'den fazla Rus eğitmenin görev yaptığını ve bu sayının artırılmasının planlanmadığını açıklamıştı.