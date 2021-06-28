Moskova’daki kafeler, aşı olmamış ya da negatif test sonucu bulunmayan müşterileri geri çeviriyor

Rusya’nın başkenti Moskova’daki kafe ve restoranlar bugünden itibaren, sadece koronavirüse karşı aşı olmuş, test sonucu negatif ya da antikor testi pozitif olan müşterilere servis yapmaya başladı. Bu üç şarttan birini yerine getirmeyen müşterilerse geri çevriliyor.

Moskova’daki kafe, bar ve restoranlar belediyenin aldığı bir karar ile bugünden itibaren sadece aşı olduğuna, bağışık geliştirdiğine ya da negatif olduğuna dair delil gösteren müşterileri kabul etmeye başladı.

Yerel düzeyde alınan bu kararın uygulamaya alınması, başkentte günlük vaka ve can kayıplarının şimdiye dek görülmemiş seviyelere yükselmesini izliyor.

Can kayıpları şimdiye dek görülmemiş yükseklikte

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin bu yeni kuralların sebeplerine ilişkin, “Koronavirüs bakımından Moskova hâlâ çok güç bir durumda. Geride bıraktığımız hafta koronavirüs kaynaklı hastane yatışları, can kayıpları ve yoğun bakımdaki insanların sayısı bakımından yeni rekorlar kırdık” diyor.

QR kodu göstermeyen müşteriler kapalı alanlara alınmıyor

Yeni kurallara göre müşterilerin, kafe, restoran ve barlara girerken; aşılandıklarına, hastalığı geçirip antikor geliştirdiklerine ya da yakın geçmişte test yaptırıp negatif sonuç aldıklarına dair bir QR kodu göstermeleri gerekiyor.

İşletmelerin, QR kodu olmadan müşterilerine teras gibi açık alanlarda servis yapmasınaysa şimdilik izin veriliyor. Ancak bunun da 12 Temmuz’dan sonra yasaklanması söz konusu.

İnsanlarla teması olan personele aşı mecburiyeti

En başından beri pandeminin Rusya’daki merkezi olan Moskova’da, insanlarla doğrudan teması olan hizmet sektörü personeline de aşı olma mecburiyeti getirildi. Moskova’nın ardından Tambovskaya ve Zabaykalskiy bölgelerinin yerel yönetimleri de belirli meslek alanları için aşı olma zorunluluğu kararı aldı.

Aşı olanların oranı sürü bağışıklığı için gerekenin çok altında

Kremlin yetkilileriyse ülke geneli için aşının mecburi tutulacağı bir uygulamaya karşı çıkacaklarını söylüyor. Yerel yönetimlerin, bu tip kurallar getirmesinin nedeni, aşı olanların oranının sürü bağışıklığı için gerekenin hâlâ çok altında olması.

Rusya’nın tescil edilmiş üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Ancak aşı yokluğu olmaması ve yaygın aşılama programının ocak ayından beri sürdürülmesine karşın sürü bağışıklığı için gerektiği düşünülen aşılanma oranına henüz yaklaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geniş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

144 milyon nüfusu olan Rusya’da şimdiye dek sadece 23 milyon kişinin koronavirüs aşısı olduğu biliniyor.