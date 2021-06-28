Rusya Sağlık Bakanı: Ülke genelinde aşılama sırasında hiçbir ölüm vakası saptanmadı

Rus Pervıy Kanal televizyonuna konuşan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülke genelinde ‘aşılama sırasında doğrudan’ hiçbir ölüm vakasının tespit edilmediğini ifade etti.

Muraşko, “Bugün ülkemizde aşılama sırasında doğrudan tek bir ölüm vakası dahi kaydedilmemiştir” diye konuştu.

Muraşko daha önce de Rusya’da şimdiye kadar 23 milyon kişinin koronavirüs aşısı yaptırdığı bilgisini vermişti.

Bu arada, Rusya’da son 24 saat içinde 21 bin 650 yeni koronavirüs vakası kaydedildi, böylelikle toplam vaka sayısı 5 milyon 472 bin 941’e ulaştı.

Rus bakana göre ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamalar hafif. Epidemiyolojik durumun en kötü olduğu yer ise başkent Moskova.