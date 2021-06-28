Rus Dışişleri: Lavrov 30 Haziran’da Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile Antalya’da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere 30 Haziran’da Antalya’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere 30 Haziran’da Antalya’yı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Antalya’daki görüşme sırasında ikili ve uluslararası gündemde yer alan çok çeşitli konulara değinilmesi planlanıyor. Güney Kafkasya'daki durum, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Afganistan'daki durum, Ukrayna, Orta Asya, Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki durum ele alınacak” ifadelerine yer verildi.

Suriye

26 Mayıs'ta Suriye’de yapılan devlet başkanlığı seçimleri ve Cenevre'deki Anayasa Komitesi taslak komisyonunun altıncı oturumu için devam eden hazırlıklar zemininde Suriye ihtilafının siyasi çözümü ile ilgili gidişatın kapsamlı bir şekilde görüşülmesi planlandığı kaydedilen açıklamada, “Gündemde ayrıca yerel sakinlere insani yardımın artırılması, İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki işlerin durumu, terörle mücadele gibi konular yer alacak” denildi.

Libya

Libya’daki krizin kapsamlı bir şekilde çözülmesi konusunda Moskova ve Ankara'nın dış politika girişimleri dikkate alınarak, bu ülkedeki gelişmelere yönelik beklentiler hakkında ayrıntılı görüş paylaşımının yapılması planlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Görüşmenin ana başlıkları arasında 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan anayasa referandumu ve genel seçim hazırlıkları, siyasi ve sosyoekonomik sorunların çözümünde ve ulusal silahlı kuvvetlerin konsolidasyonu konusunda Libya makamlarına yardım, Ortak Askeri Komite'nin ‘5 artı 5’ formatındaki faaliyetleri yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.

İkili ticari-ekonomik ve askeri-teknik işbirliği

Görüşmede ikili ticari-ekonomik işbirliğini yoğunlaştırmanın ve niteliksel büyümesini sağlamanın yollarına ağırlık verileceği kaydedilen açıklamada, “Rus tarafı, çok çeşitli yerli mallarda ek ithalat gümrük vergilerini kaldırma gerekliliğini vurgulamayı amaçlıyor” denildi.

Askeri-teknik işbirliği de dahil olmak üzere yüksek teknoloji alanlarında işbirliğinin genişletilmesine özel önem atfedileceğine vurgu yapılan açıklama, şöyle devam etti:

Koronavirüsle mücadele

“22 Haziran’dan itibaren iki yönlü yolcu uçuşlarının kapsamlı bir şekilde yeniden başlatılması dikkate alınarak Türkiye’de bulunan Rusya vatandaşlarının can ve sağlık güvenliğinin sağlanması ile ilgili konuların görüşülmesi öngörülüyor. İki ülkenin uzman kuruluşları arasında koronavirüs enfeksiyonuyla mücadele çabalarının artırılması, Rus Sputnik V aşısının kullanılması ve üretiminin Türk ilaç firmaları tarafından en yakın zamanda kurulması amacıyla işbirliği konuları ele alınacak.”