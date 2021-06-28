Rusya: Türkiye’ye tur satışları bir haftada yüzde 5 arttı

Geçen salı günü Rusya’dan Türkiye’ye tarifeli ve charter uçak seferlerinin başlaması bağlamında açıklamada bulunan ATOR Başkanı Maya Lomidze, bu ülkeye tur satışlarının son bir haftada yüzde 5 oranında arttığını ifade etti.

Lomidze, “Türkiye istikametine talep canlanması söz konusu, fakat şimdilik patlama niteliği taşımıyor. Yeni satışlar arttı ve objektif bir büyüme görülüyor, ancak dinamikler keskin bir artışa işaret etmiyor, geçen haftadan bu yana yüzde 5 oranında artış oldu. Bu dinamikleri sadece Krasnodar bölgesinde olan değişikliklere bağlamak zor” diye konuştu.

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, geçen perşembe yaptığı açıklamada bölgedeki otellerde konaklayabilmek için kişilerden negatif PCR testi ya da aşı olduklarını doğrulayan belge isteneceğini, 1 Ağustos’tan itibaren ise sadece aşı sertifikası ibraz eden kişilerin kabul edileceğini duyurmuştu.