Rus Dışişleri'nden Washington'a 'konsolosluk' tepkisi: ABD, insani boyutta darbeler vurduğunu artık gizlemiyor

Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Rusya ve üçüncü ülkelerden personel alımının yasaklanması nedeniyle Moskova Büyükelçiliği'nin 1 Ağustos'tan itibaren konsolosluk hizmetlerini tam olarak sağlayamayacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Zaharova, "Washington, diğer ülkeleri çevreleme politikası uğruna, insani boyutta darbeler vurmak da dahil çeşitli taktikleri uzun zamandır uygulandığını artık gizlemiyor. Latinceden ve diplomasi dilinden tercüme edildiğinde, bu insanlara vurulan darbedir" dedi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Rusya'daki konsolosluk hizmetlerini ilk kez azaltmadığına dikkat çeken Zaharova, "Washington, hem personel sayısını azalttı, hem de başkonsoloslukları kapattı. ABD'li partnerler bunu yalnızca vize politikasıyla ilgili kendi görüşlerine dayanarak yapıyorlar. ABD konsolosluk kurumlarındaki personel sayısı, Rusya tarafından değil, yalnızca ABD tarafından belirleniyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya’da yayın yapan ‘Dojd’ televizyonuna verdiği demeçte, 1 Ağustos’tan itibaren ABD’nin diplomatik misyonlarında çok az insanın çalışacağı ve bunun sonucunda hem ABD hem de Rusya vatandaşlarının ihtiyacı olan hizmetleri tam olarak sağlayamayacaklarını kaydetmişti.

Sullivan, "Bana göre en önemli sorun, Rusya hükümeti tarafından ABD ve Çekya Cumhuriyeti’nin ‘hasım ülkeler’ listesine dahil edilmesi sonucunda diplomatik misyonlarımızda Rusya ve üçüncü ülkelerin vatandaşlarını istihdam etme imkanımızın ortadan kaldırılması oldu. Bu karar, Rusya'daki diplomatik misyonlarımızın çalışmalarını ciddi şekilde etkiledi ve etkilemeye devam edecek" demişti.