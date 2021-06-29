Rusya Merkez Bankası: Dolar, Rusya'nın uluslararası rezervleri arasında kalmaya devam edecek

Rusya, doların uluslararası ticaretteki payının azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken Merkez Bankası Başkanı Nabiullina'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Bloomberg'e demeç veren Nabiullina, Merkez Bankası'nın Rus ekonomisinin dolar da dahil yabancı para birimlerine olan bağımlılığını azaltma politikası yürüttüğünü ancak doların uluslararası rezervlerin bir parçası olmaya devam edeceğini belirtti.

Nabiullina, "Rezervlerimizin yapısına baktığımızda, elbette sadece ekonomik faktörleri değil, gelirleri ve likidite faktörlerini, ayrıca jeopolitik riskleri hesaba katıyoruz. Ancak doların döviz rezervlerimizin bir parçası olarak kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Yaptırımlar nedeniyle yürütülen doların payını azaltma çalışmaları kapsamında ilk hamlesini yapan Rusya Maliye Bakanlığı, 5 milyar doların yuan ve euroya çevrildiğini açıklamıştı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, St Petersburg Ekonomi Forumu’ndaki (SPIEF) açıklamalarında, "Merkez Bankası gibi biz de Ulusal Varlık Fonu'na dolar cinsinden hisse yatırımını azaltma kararı aldık. Şu an fondaki hisse yatırımlarının yüzde 35’inin dolar cinsinden, yüzde 35’inin de euro cinsinden olduğunu düşünürsek, dolar hisselerinden tamamıyla çıkma kararı verdik” demişti.

Rusya’nın elindeki dolar rezervlerinin payını düşürmesi, hükümetin ortaya koyduğu yeni bir politika değil. ABD’nin çeşitli sebepler öne sürerek uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya bir süredir ekonomisini doların etkisinden ‘arındırma’ politikası izliyor.