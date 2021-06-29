Rusya, Kırım’daki hava savunma sistemlerini teyakkuza geçirdi

Rusya, Kırım’daki hava savunma sisteminin hazırlıklı olma durumunu denetledi. Söz konusu denetim, Ukrayna ile NATO güçlerinin Karadeniz’de tatbikat gerçekleştirdiği bir döneme denk geliyor.

Rusya’nın Karadeniz Filosu, Kırım’da, 20’ye yakın uçak ile helikopter ve S-400 ile Pantsir hava savunma sistemleri bataryalarının yer aldığı bir denetim gerçekleştirildiği açıklamasını yaptı.

Filo yetkilileri, SU-24mp, SU-27, SU-30sm ve SU-24m istihbarat ve bombardıman uçakları ile Mi-8 ve Ka-27 helikopterlerinin yer aldığı askeri denetim sırasında, hava savunma sistemlerinin hazırlıklı olma durumunun kontrol edildiğini kaydettiler.

Экипажи авиации Черноморского флота испытали противовоздушную оборону Крыма:https://t.co/EU672oOn5b



© Фото: МО РФ pic.twitter.com/V2ACeAx2nN — zvezdanews (@zvezdanews) June 29, 2021

​Rus hava savunma sistemleri ‘hedefleri’ görüp harekete geçti

Denetim esnasında hava güçlerinin, hava savunma sistemlerinin radarlarının görebileceği en uç noktalarda kendilerini gizleyerek uçuş yaptığı belirtildi. Hava savunma sistemlerinin radarları buna karşın hedefleri görebildi ve onları imha etmek için harekete geçti.

Denetimde hava savunma sistemlerinin gerçekten ateşlenmediği, ‘elektronik atışlar’ gerçekleştirdikleri belirtildi.

Kırım’daki bu denetim, Ukrayna ile NATO güçlerinin Karadeniz’de Sea Breeze tatbikatlarını gerçekleştirdikleri bir dönemde yapıldı.

Rusya Ulusal Savunma Merkezi: Karadeniz’deki NATO gemilerini izlemekteyiz

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi’nin yetkilileri, Rus askerlerin, söz konusu tatbikata katılan gemilerin Karadeniz’deki hareketlerini izlemekte olduklarını söylemişti.

Karadeniz’de gerilim, geçen haftadan beri yükselmiş durumda. Rusya donanma güçleri, Kırım açıklarında ülkenin karasularına giren bir İngiliz savaş gemisine çarşamba günü uyarı ateşi açmıştı. İngiliz yetkililerse, gemilerinin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu.

Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak İngiltere ve diğer Batılı güçler, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.