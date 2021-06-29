Rusya’da pandeminin başlangıcından beri kaydedilen en yüksek can kaybı

Rusya’da son 24 saatte 652 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, pandeminin başlangıcından beri kaydedilen en yüksek can kaybı. Şimdiye kadar tespit edilen can kaybı sayısı da 134 bin 545’e çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da gün içinde 652 kişi hayatını kaybetti, bu pandeminin başından beri tespit edilen en yüksek günlük can kaybı oldu.

Başkent Moskova’da 121, St. Petersburg’da 119, Moskova bölgesinde 16 kişi hayatını kaybetti. Salgın boyunca 134 bin 545 can kaybı meydana geldi.

Gün içinde 20 bin 616 yeni vaka kaydedildi, 14 bin 697 kişi iyileşti. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 5 milyon 493 bin 557’ye, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 984 bin 37’ye çıktı.

RDIF: Sputnik V aşısı BAE’de yüzde 97.8 etkinlik gösterdi

Öte yandan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Rus Sputnik V aşısının Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) koronavirüse karşı yüzde 97.8, hastalığın ağır geçirilmesine karşı da yüzde 100 etki gösterdiği açıklamasını yaptı.

BAE’nin aşılama programında Sputnik V’yi kullanmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı verilerini açıklayan RDIF’e göre, iki dozun da vurulduğu 81 bin kişinin bilgilerinin analizi doğrultusunda aşının yüzde 97.8 oranında etki gösterdiği belirlendi. Aşı, hastalığın ağır geçirilmesine karşı da tam (yüzde 100) etkinlik sağladı.

BAE’deki resmi verilerin Sputnik V’nin yüksek güvenlik sunduğunu ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, aşılama sonrasında hiçbir ağır yan etki, hastaneye yatırılma durumu veya can kaybının da tespit edilmediği kaydedildi.

Sputnik V BAE’de ocak ayında hızlandırılmış prosedürle tescillenmişti.

#SputnikV has 97.8% efficacy against coronavirus, fully protects against severe COVID-19 cases, based on a real-world study among Sputnik V vaccine recipients in UAE🇦🇪. No SAEs associated with vaccination reported, data show. 👇https://t.co/AjzxrKBPLB — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 29, 2021

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