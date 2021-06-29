Rus havayolu şirketi Pobeda, 17 Temmuz'da Şeremetyevo Havaalanı'ndan Alanya'ya uçmaya başlayacak

Şirketten yapılan açıklamada, "Pobeda, 17 Haziran'dan itibaren her gün Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanı'ndan Alanya'nın Gazipaşa Havaalanı'na sefer düzenlemeye başlayacak. Biletler, bugün resmi sitemizde satışa çıkarıldı" dendi.

Alanya'nın şirketin Şeremetyevo Havaalanı'ndan gerçekleştireceği ilk uluslararası uçuş destinasyonu olacağını belirten Pobeda, 1 Ağustos'tan itibaren bu havaalanından Türkiye'ye düzenlenen seferlerin iki katına çıkarılacağını ve Antalya Havaalanı'na her gün uçuş gerçekleştirileceğini vurguladı.

Pobeda, koranavirüs nedeniyle askıya alınan Türkiye uçuşlarına 1 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacağını duyurmuştu.