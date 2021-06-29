Rus Dışişleri: İngiltere'nin elinde Rus müdahalesinin kanıtı olarak sunabileceği hiçbir şey yok

Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Londra Yüksek Mahkemesi'nin Rus müdahalesiyle ilgili davanın görülmesi yönündeki talebi reddetmesini değerlendirdi.

Zaharova, "Gerçekten, her şey böyle bittiği için biraz üzüntü bile duyuyorum. Mahkemedeki argümanları, kanıtların geliştirilmesini ve tarafların savunmalarını izlemek çok ilgi çekici olurdu. Ayrıca eğer ortaya koyacakları bir şeyler olsaydı, İngiliz hükümeti bunu uzun zaman önce yapardı" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin görüşüne göre davanın hukuki bir düzleme değil, siyasi bir düzleme dayandığını belirterek mahkemenin ret kararına ilişkin argümanını kabul etmemenin zor olduğunu kaydeden Zaharova, "Davacılar, ülkelerinin güvenliğinden endişe etmek yerine 'siyasi puanlar' kazanıyor" diye ekledi.