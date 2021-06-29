Navalnıy’ın bir numaralı yardımcısı İvan Jdanov, uluslararası çapta arananlar listesine girdi

Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın kurduğu, Rusya’da yabancı ajan ve aşırılık yanlısı kabul edilen Yolsuzlukla Mücadele Vakfı eski direktörü İvan Jdanov’un, mahkeme kararını yerine getirmediği gerekçesiyle uluslararası çapta arananlar listesine dahil edildiği öğrenildi.

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulunan Jdanov’un avukatı Vladimir Voronin, mahkeme kararını yerine getirmediği gerekçesiyle Jdanov hakkında gıyaben tutuklama kararı çıkarıldığı ve hem federal, hem de uluslararası çapta arananlar listesine dahil edildiğini aktardı.

Jdanov’a daha önce mahkeme kararını yerine getirmediği gerekçesiyle suçlama yöneltildiğine dikkat çeken Voronin, “(Jdanov) uluslararası çapta aranan kişi ilan edildi. Yapılanlardan hiçbiri hakkında tarafıma bilgi verilmedi” diye konuştu.

Avukatın açıklamasına göre, Jdanov’a, mahkeme kararını yerine getirmediği gerekçesiyle gıyaben suçlama yöneltildi ve gıyabında seyahat kısıtlaması getirildi. Ardından yine gıyabında önce federal, sonra da uluslararası çapta aranan kişi olarak ilan edildi.

Soruşturma makamının şimdi de mahkeme kararını yerine getirmediği gerekçesiyle Jdanov hakkındaki seyahat kısıtlama önleminin gıyaben tutuklama ile değiştirilmesini talep ettiği öğrenildi.