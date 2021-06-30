Peskov: ABD, Rusya’yı engelleme planlarından vazgeçmiyor

Pervıy Kanal’a konuşan Peskov, ABD’nin Rusya’yı zapt etme planlarından vazgeçmediğini ve bunun olumsuz neticelerinin olduğunu ifade etti.

Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin uluslararası ve stratejik istikrar bakımından önemli olduğunu belirten Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran Cenevre’de gerçekleştirilen zirve ile ilgili konuştu.

“Bir şeylerin bu kadar hızlı değişmesi mümkün değil. Belli bir durağanlık var” diyen Peskov, Cenevre’de liderlerin ortak anlayışa vardığı konuların bürokratik engelleri aşması ve üzerinde çalışmaya geçilmesinin zaman alacağını ifade etti.