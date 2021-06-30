Rusya’daki günlük can kaybı sayısı pandemideki en yüksek seviyesinde

Rusya’da son 24 saatte 669 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek can kaybı oldu. Pandemi boyunca 135 bin 214 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, ülkedeki günlük can kaybı 669 ile şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıktı.

Başkent Moskova’da 117, St. Petersburg’da 111, Nijnıy Novgorod bölgesinde 27 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı ise 135 bin 214 oldu.

Vaka sayıları ise gün içinde 21 bin 42 artarak 5 milyon 514 bin 599’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 16 bin 356 artışla 5 milyon 393’a yükseldi.

İlk aşılamadan altı ay sonra yeniden aşı yaptırılabilecek

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, daha önce aşılanan veya Kovid-19 geçiren kişilerin aşılanmasına yönelik tavsiyeler hazırladıklarını ifade etti.

Koronavirüsle mücadele ile ilgili bir toplantıda konuşan Muraşko’ya göre, hastalığın geçirilmesinden veya ilk aşılamadan altı ay sonra aşı yaptırılabilecek. Hastalığı geçiren kişilere iyileşmelerinden altı ay sonra aşı yaptırmalarına izin verilecek.

Rusya’da salgınla ilgili olumsuz bir durum olduğunu Muraşko, “Sürü bağışıklığı sağlandıktan ve salgınla ilgili durumun istikrara kavuşmasının ardından, aşılama yılda bir kez yapılabilir” açıklamasını yaptı.

Vektor Merkezi: Rusya’da Nipah virüsü vakası yok

Öte yandan EpiVakKorona aşısının geliştiricisi Vektor Bilim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rusya’da Nipah virüsü vakasının bulunmadığı belirtildi.

Aralık 2019'da Çin'de başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'daki yarasalarda öldürücü Nipah virüsü (NiV) bulunmuştu.

Hayvan kaynaklı Nipah virüsü salgını ilk kez 1990'ların sonunda Malezya'daki domuz çiftliklerinde görülürken, 265 kişiye bulaşması 105 ölümle sonuçlanmıştı. Ardından Hindistan'da 2011 ve 2007'de Batı Bengal ve 2018 ve 2019'da Kerala eyaletlerinde Nipah virüsü salgını yaşanmıştı.