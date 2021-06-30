Putin’in canlı yayınlanan Direkt Hat programına hacker saldırısı

‘Direk Hat’ programının sunucularından Yekaterina Berezovskaya, programın hacker saldırısına uğradığını bildirdi.

Berezovskaya program sırasında “Biraz önce, Yelena Vladimirovna Kalinina ile aramızdaki kötü bağlantının boş yere ortaya çıkmadığı bana iletildi. Tam da bu saniyelerde dijital sistemimize güçlü saldırılar var, DDoS saldırıları” dedi.

Bunun üzerine Putin’in program sunucusunun şaka yapıp yapmadığı sorusuna Berezovskaya, ciddi olduğu yanıtını vererek uzmanların kısa süre içinde sistemi tamamen çalışır hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.