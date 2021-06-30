Peskov: Hacker saldırılarının nereden geldiği henüz bilinmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in canlı olarak yayınlanan Direkt Hat programına DDos saldırılarının yapıldığını, ellerinde söz konusu saldırıların nereden yapıldığıyla ilgili henüz bir veri bulunmadığını söyledi.

Programda bağlantı sorunlarına yol açan hacker saldırılarının nereden geldiğinin tespit edilip edilmediği sorusuna Peskov, “DDos saldırılarının nereden yapıldığı henüz net değil” yanıtını verdi.