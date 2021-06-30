Kosaçev'den Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'ya tepki: Etnik nefreti körüklüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Putin'le Direkt Hat' programındaki "Ukraynalıları ve Rusları tek millet olarak görüyorum" açıklamasına yanıt veren Kuleba, iki halkın tek millet olmadığını ve Rusların Ukrayna'nın yerli halkı olarak görülemeyeceğini iddia etmişti.

Rossiya 24 televizyonunda Kuleba'nın sözlerine yanıt veren Kosaçev, "Kuleba'nın söyledikleri, ülkesinde etnik nefreti körüklemek ve Ukrayna ile Rusya arasında ve Ukrayna'nın ana toprakları ile güneydoğusu arasında aşılmaz hendekler kazmaya devam etmektir" dedi.

Kosaşev, "Bu kesinlikle sorumsuzca yapılmış bir açıklama, zira bu mantığa göre hareket ederseniz, bu ilkeye göre örneğin Almanlar, İtalyanlar veya Fransızlar İsviçre'nin yerli halkı olarak kabul edilemez, İsveçliler Finlandiya'da yerli halk olarak kabul edilemez. Ancak İsveççe orada ikinci resmi dil durumunda" diye vurguladı.

Bir ülkenin topraklarında tarihsel olarak yaşayanların, bir ülkeyi oluşturanların ve gelişmesine katkıda bulunanların o ülkenin yerli halkı olduğunu söyleyen Kosaçev, "Bu kişiler, o topraklarda, o ülkede yaşama konusunda aynı haklara sahiptir. Sayıları ne olursa olsun, ister yüzde 49 isterse yüzde 51" ifadelerini kullandı.

Putin, programda "Ukrayna'daki mevcut yönetim Rusya'ya hasım. Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından parlamentoya sunulan, Rus halkının yerli halk olmadığının belirtildiği kanun taslağını başka şekilde açıklamak zor olur. Bu kesinlikle akıl almaz bir durum. Ruslar yüzyıllardır orada yaşıyor ve şimdi de yerel halk olmadıkları ilan ediliyor" demişti.